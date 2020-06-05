الرئيسية | محليات الأردن يتقدم في مؤشر جودة الانترنت عالميا خلال أزمة كورونا

وطنا اليوم-عمان:ارتفع مؤشر سرعات الانترنت في الأردن، بحسب تقارير عالمية لسرعات الانترنت والأداء، حيث قفزت سرعات تنزيل الانترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من المرتبة 107 عالميا في كانون أول/ ديسمبر الماضي، إلى المرتبة 87 في أيار/ مايو الماضي، بحسب بيان لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وتوقع البيان تحقيق تقدّم إضافي في هذا مجال سرعة الانترنت ليكونَ الأردن في المرتبة 67 في التقرير الذي سيصدر في حزيران/يونيو 2020.

وكشفَ رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور عن تحسّن ملموس في معدل سرعات التنزيل للشبكات الخلوية بنسبة 54٪ (28.26 ميغابت في الثانية) خلال الفترة 2 آذار/ مارس حتى نهاية أيار/مايو.

وأضافت الهيئة أن أول هيئة تنظيمية على مستوى العالم تسمح بشكل استباقي بالاستخدام المؤقت المجاني للطيف الترددي لمشغلي الهاتف المحمول لمواجهة الضغط المنتظر خلال فترات الإغلاق، مما أدى إلى زيادة نمو حركة البيانات بنسبة 8٪ وتحسين سرعة المستخدم حتى 73٪، حيث عملت الهيئة على مراقبة وقياس مدى تأثير منح الترددات على مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام أنظمة المراقبة الديناميكية لأداء الشبكة المتنقلة والثابتة.

الهيئة أنشأت منذ انتشار فيروس كورونا في الأردن، خليّة لإدارة الأزمات والطوارئ برئاسة الجبور وضمّت المدراء الفنيين التنفيذيين لمشغلي الهاتف الخلوي للتغلّب على كافة التحديات ذات الصلة بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل زيادة الضغط على الشبكة ومراقبة أدائها وضمان استمرارية تقديم الخدمات للجمهور بجودة عالية.

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