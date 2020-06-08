الرئيسية | محليات تحويل الدفعة 2 من برنامج تكافل 2 للأسر المستفيدة اليوم

وطنا اليوم-عمان:يبدأ صندوق المعونة الوطنية، اليوم الأحد، تحويل دفعات دعم الأسر المستفيدة من برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بشكل غير منتظم "تكافل 2"، للشهر الثاني، بحسب ما أكده الناطق الإعلامي باسم الصندوق ناجح الصوالحة.

وأضاف الصوالحة أن "الصندوق سيبدأ الأحد تحويل الدفعات إلى مزودي خدمة المحافظ الإلكترونية لإيداعها في محافظ المستفيدين من الدعم”.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة في تصريح سابق أن الحكومة خصصت 10 ملايين دينار للدفعة الثانية من برنامج "تكافل 2” الذي يُكلف 29 مليون دينار، بعد أن قررت لجنة صندوق "همة وطن” تقديم مبلغ 19 مليون دينار إلى صندوق المعونة الوطنية.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 230 ألف أسرة، وفق المشاقبة، الذي أوضح أنه "بإمكان أي رب أسرة يعمل في أي من القطاعات المتضررة التقدم عبر موقع تكافل”.

وكانت الحكومة أقرت البرنامج لمدة 3 أشهر، وحولت 27 مليون دينار للمستفيدين منه في الشهر الأول.

لجنة صندوق "همة وطن” قررت تقديم مبلغ 19 مليون دينار إلى صندوق المعونة الوطنية، وتوسيع مظلة الدعم ببرنامج (تكافل2) لهذا الشهر مع متابعة ومراقبة جودة أداء البرنامج.

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