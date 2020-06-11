الرئيسية | محليات العضايلة يتوعد: سنفرض غرامات على غير الملتزمين

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد العضايلة إنه لا يعلم أسباب عدم تفعيل أمر الدفاع رقم 11 والذي يفرض غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامات، فالتعليمات صدرت وستقوم الحكومة بتفعيله وفرض العقوبات على غير الملتزمين.

وأضاف العضايلة تصريح صحفي الخميس، أنه تم التفتيش على 80 ألف منشأة خلاال الأشهر 3 الماضية وتم مخالفة مئات المنشآت، داعياً المواطنين للالتزام وعلينا النظر للدول الأخرى التي تأثرت بالفيروس.

وشدد على أنه في حال تم تسجيل 10 اصابات محلية بفيروس كورونا أو أكثر يومياً لمدة أسبوع ستعود الحكومة للاغلاقات، مشدداً على أن المواطنين يريدون العودة للحياة الطبيعية والحكومة لا ترغب بالعودة لسياسات الحظر، ولكن فئة قليلة قد تدفع الحكومة لذلك.

وأكد أن هناك تعليمات مشددة على الدوائر الحكومية ويتم فرض عقوبات على غير الملتزمين، وهناك دليل قدمه ديوان الخدمة المدنية لجميع الدوائر الحكومية وسيتم التأكيد على المستشفيات والكوادر الطبية على التقيد بالتعليمات الطبية، معربا عن أسفه لعدم التزام بعض المستشفيات والكوادر الطبية بالتعليمات.

وعبر عن أسفه لعدم “التزام بعض المنشآت والمواطنين، والتقيد بالتعليمات وفرض لبس الكمامات والتباعد الجسدي فقط، وهو أمر بسيط لا أعلم لماذا بعض المواطنين يأخذون الأمر بتهاون ودون ايجابية”.

وبين أنه “بالتزام الجميع نستطيع فتح القطاعات كافة والعودة للحياة الطبيعية والتقيد باجراءات السلامة العامة واتداء الكمامات وعدم الذهاب لأماكن مزدحمة”.

وتمنى العضايلة أن لا تعود الأيام الماضية التي كانت تشهد حظراً شاملاً وتضييق على المواطن.

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