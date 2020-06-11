الرئيسية | محليات الأردن وألمانيا يحذران من انهيار السلام إذا ضمت إسرائيل أراضي من الضفة

وطنا اليوم-عمان:حذر وزيرا الخارجية أيمن الصفدي، والألماني هايكو ماس من أن أي ضم إسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، سيقوض الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

وشدد الوزيران خلال لقاء مساء الأربعاء في الأردن، على أن الضم الإسرائيلي سيمثل انتهاكا للقانون الدولي إن تم.

كما بحث الجانبان الجهود الدولية المبذولة للوقوف دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية قرارها، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.

وكشف ماس أن بلاده ستؤدي دور الوسيط في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي تجاه خطوة إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية، منوها إلى ضرورة وحدة المواقف داخل الاتحاد ومجلس الأمن.

وأضاف "سنقدم مساهماتنا لنؤسس سياقا للمفاوضات"، مشيرا إلى سعي بلاده لقيادة دور جدي وصريح في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيام بدور بناء على الساحة العالمية.

وأكّد على ضرورة أن يعيش الناس بهذه المنطقة بشكل سلمي ومستدام، وهنالك جهوزية للمفاوضات، مشددا على ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة.

وأشار الوزير الألماني إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغه "أن الوقت ليس مناسباً للرد على ضمّ لم يحصل بعد".

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