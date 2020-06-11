الإقبال ترد على مطالبتها بـ35 مليون دينار كضريبة

وطنا اليوم - خاطبت شركة الإقبال للاستثمار، هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمّان، بشأن تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، طالبت خلالها ضريبة الدخل والمبيعات، الشركة بملغ 35 مليون دينار.

وقالت الشركة، إنه بالإشارة إلى تعليمات هيئة الأوراق المالية، "نرجو إعلامكم بأن شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالات ذات المسؤولية المحدودة، الشركة التابعة المملوكة بالكامل من قبل شركة الإقبال للاستثمار المساهمة العامة، تبلغت الإثنين، بإشعار صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يتضمن قرار هيئة الإعتراض بفرض ضريبة دخل على الشركة التابعة "شركة الفاخر لتجارة التبغ"، والوكالات ذات المسؤولية المحدودة عن العام 2018، بمبلغ قدره 35477398 دينارا، و864 فلسا.

وأشارت الشركة، إلى أن شركة الفاخر التابعة لها، منذ عام 2006 تقدم إقرارات ضريبة الدخل، عن دخلها المتأتي من فرعا في إمارة عجمان، والمتمثل في مصنع الفاخر للتبغ المعالج، في المواعيد المحددة قانونيا.

كما تقوم شركة الفاخر، بدفع الضريبة التي تستحق قانونيا سنويا، عن هذا الدخل دون أي تأخير، وفقا لها.

ونوهت الشركة، إلى أنها قدمت إقرارها الضريبي عن دخلها من فرعها الخارجي عن العام 2018، في موعده المحدد قانونيا.

وأوضحت الشركة، أنها دفعت ضريبة الدخل المترتبة على هذا الدخل بمبلغ وقدره 6197854 دينارا، وأن شرك ةالفاخر منذ عام 2006، وحتى تاريخه، دفعت ما يستحق عليها من ضرائب دخل بعشرات الملايين من الدنانير.

وكلّفت الشركة، مستشارها القانوني، من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية بالنيابة عن شركة الفاخر لتجارة التبغ، للطعن بالقرار الصادر عن هيئة الإعتراض المشار إليه أعلاه والمتعلق بضريبة الدخل عن عام 2018.

كما بيّنت الشركة، أن قرار هيئة الاعتراض القاضي بفرض ضريبة دخل إضافية على الشركة التابعة لها "شركة الفاخر"، تم تأسيسه على افتراض أن الشركة قبضت مبالغ مالية من وكالاتها عند منح وكالات توزيع منتج من مادة معسل الفاخر، عن طريق مصنع عجمان، ومن افراض أن هذه المبالغ هي دخل للشركة ولم تعلن عنها.

وأوضحت الشركة، أنها لم تقبض هي أو أي من الشركات التابعة لها، من أي وكيل أي مبلغ مالي عند منحه أو إعطائه وكالة توزيع لمنتج من مادة معسل الفاخر، على مدار سنوات مباشرة الشركة التابعة لعملية التصنيع من مصنعها في عجمان، منذ 2006.

وقالت إنه من غير المتصور، أن تقوم بقبض مبالغ مالية من هذه الوكالات، وهو الافتراض المغلوط الذي قامت ضريبة الدخل والمبيعات بتأسيس مطالبتها بناء عليه.

وشركة الفاخر لتجارة التبغ، شركة تبيع معسل النارجيلة، وأسست سنة 1999، ويقع مقرها في الأردن، ولها معمل تعبئة في عجمان بالإمارات.

والشركة الأم للفاخر، هي "شركة الاقبال للاستثمار"، ومقرها عمّان.

وتوظف شركة الفاخر، نحو 600 موظف في مصنعها، وحققت عام 2016 أربحا بنحو 40 مليون دينار، بعد خصم الضرائب.