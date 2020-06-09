إسرائيل تمنع وزير خارجية المانيا من زيارة رام الله ولقاء السلطة

وطنا اليوم - نقلت قلاً عن مصادر اعلامية اسرائيلية في تل أبيب بان إسرائيل ابلغت وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الذي سيزور إسرائيل اليوم الأربعاء أنّه لا يستطيع زيارة رام الله قبيل مغادرته إسرائيل، لأنه سيضطر إلى البقاء في العزل في إسرائيل مدة 15 يومً، وإذا أراد، يستطيع أنْ يجري مقابلات مع المسؤولين الفلسطينيين بواسطة الفيديو، كما أكّدت المصادر لصحيفة (هآرتس) العبريّة.

وتابعت الصحيفة قائلةً إنّه من المنتظر أنْ يزور ماس هذا الأسبوع كلاً من إسرائيل والأردن، وسيلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن بني غانتس، ووزير الخارجية الإسرائيليّ الجديد غابي أشكنازي. وعلمت الصحيفة أنّ الهدف غير الرسمي للزيارة تحذير إسرائيل من فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية للصحيفة العبريّة أنّ ألمانيا تعارض بصورة قاطعة فرض عقوبات على إسرائيل، ولن تعترف بدولة فلسطينية ردًا على الضم. لكن خطوة الضم سيكون لها انعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين. وتشعر برلين بالكثير من القلق جرّاء رغبة إسرائيل في فرض سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية، وهي تريد التوسط بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لمنع حدوث تدهور واضطرابات إقليمية.

وتُعتبر ألمانيا من بين أهم الدول الداعمة لإسرائيل في المحافل الدولية، لكنها أيضاً من كبار دعاة المحافظة على القانون الدولي، ولذا فهي تعارض الضم من طرف واحد بشدة. تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن نيته ضم مناطق في الضفة في الأول من تموز/يوليو المقبل أحرجت ألمانيا، ولا سيما في هذه الفترة بالذات، إذ من المنتظر أن تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وأيضاً رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أنّه في نهاية الشهر الماضي، أصدرت ألمانيا والسلطة الفلسطينية بيانًا مشتركًا غير مسبوق جاء فيه أنّ ضم مناطق في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية يشكل خرقًا للقانون الدولي، وسيؤدي إلى الإضرار بحل الدولتين. وشدد الطرفان على التزامهما بهذا الحل على أساس حدود 1967، وأعلنا تأييدهما حلاً شاملاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين يعتمد على المفاوضات، وبالاستناد إلى قرارات الأمم المتحدة، كما ورد في البيان.

على صلةٍ بما سلف، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الكنيست والحكومة يدرسان إمكانية الموافقة علنا على خطة ترامب، وضم أجزاء من الضفة الغربية دون الحديث عن إقامة دولة فلسطينية. واستبعد مصدر كبير في حزب “الليكود” مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنْ تنفذ خطة الضم في حال لزم الأمر اعترافًا بدولة فلسطينية.

وأفادت قناة “كان” العبريّة، التابعة لهيئة البث الإسرائيليّة، وهي شبه رسميّةٍ أفادت، بأن “حلاً وسطًا” تجري دراسته يقضي بأنْ يبدي نتنياهو علنًا التزامه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مضيفة أنّ الحديث في الكنيست والحكومة لا يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة الإسرائيلية فحسب. وتتزامن هذه المساعي مع استمرار المعارضة في صفوف رؤساء مجلس المستوطنات لخطة ترامب، بحيث يواصلون بذل مساعيهم لحشد دعم الوزراء لموقفهم المعارض