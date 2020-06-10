بالعودة إلى الخبر الذي انفردت به وطنا اليوم سابقا وزير الخارجية الالمانية يلتقي الصفدي ويصرح

وطنا اليوم - قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إنّ محادثاته مع نظيره الألماني هايكو ماس، ركزت على الأوضاع في فلسطين المحتلة، ومنع ضم ثلث الأراضي المحتلة.

وأضاف في تصريحات بعد المباحثات: "الضم خرق واضح للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر دون رد وتقويض للأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وينسف كل فرص السلام الشامل والعادل، ومستمرون بالعمل مع شركائنا وأشقائنا لأجل منع الضم والحؤول دون تنفيذ إسرائيل له، لأن تحقيقه يعني قتل كل فرص السلام".

ورحب الوزير في بداية حديثه بزيارة الوزير، مؤكداً أنّ ألمانيا شريك أساسي للمملكة، وهي ثاني أكبر داعم للمملكة، "ألمانيا شريك أساسي في جهود حل أزمات المنطقة والسلام الدائم".

وقال الوزير: "إن زيارة ماس مؤشر لحل الصراع والحل السلام الشامل والعادل والذي يشكل خياراً استراتيجياً، وهو الموقف العربي والإسلامي".

بدوره، قال الوزير الألماني، إنّ زيارته في ظل جائحة كورونا التي تشكل خطراً على الحياة العملية واليومية، مشيراً إلى أنّ بلاده تتابع العمل الثنائي مع الأردن وعلى الساحة العالمية.

وقال "الأردن تبقى لنا من أهم الشركاء، ونريد أن نوطد هذه العلاقات الثنائية"، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الصفدي تطرقت إلى سبل إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف "تكلمنا مع رئيس الوزراء الفلسطينيي عبر الفيديو"، معرباً عن قلق بلاده من ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكداً التزام الإتحاد الأوروبي بحل الدولتين ورفضه للخطط الأحادية، وضم الأراضي، "قد تشكل خطراً داهماً على المنطقة تصعيد كبير".

وقال "نحن نعتقد أن الآن هو وقت دبلوماسية"، مؤكداً على ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات، "وهو ما ركزنا عليه مع رئيس الوزراء الفلسطيني، وما نركز عليه مع الشركاء الأوروبيين".

وأضاف "توصلنا إلى آراء متوافقة فيما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط، وسنساهم جميعاً بذلك للوصول إلى حلٍ توافقي".

وأشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى الوضع السوري وتقديم الخدمات الإنسانية في ظل حائحة كورونا، مشيراً إلى أنّ بلاده ستوسع مساعداتها الإنسانية، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب في ظل الائتلاف الدولي.

وقال "الأردن رد بشكل سريع وحازم على جائحة كورونا، ومستعدون لمساعدتها ومساندتها"، مشيراً إلى أن بلاده قدمت23 ألف اختبار سريع لفحوصات كورونا.

وقال الصفدي: "حلّ الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتنفيذ السلام"، مؤكداً أن الفلسطينيين جاهزون لمفاوضات سلامٍ شامل.

وأشار إلى أنّ الضم سيقوض حلّ الدولتين وفرص تحقيق السلام، "ونعمل على إيجاد أفق سياسي للتوصل إلى السلام الذي نريد جميعاً في العالم العربي".

ونوّه إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، لافتاً إلى أهمية دور ألمانيا في الحؤول دون الضمّ.

وقال الصفدي: إن وجود الوزير الألماني مؤشر على التزام ألمانيا بتحقيق السلام، مشيراً إلى أنّ ألمانيا ستترأس مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي الشهر المقبل، ونثق بجهودها لتحقيق عملية السلام.

وأشار الوزير: "إلى استمرار العمل مع الشركاء الألمان لتحقيق السلام".

وأكّد الوزير الألماني أنّ بلاده ستؤدي دور الوسيط في مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي، "منوهاً إلى ضرورة وحدة المواقف داخل الإتحاد ومجلس الأمن.

وقال "سوف نقدم مساهماتنا لنؤسس سياق للمفاوضات"، مشيراً إلى سعي بلاده بالقياد بدور جدي وصريح في مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القيام بدور بناء على الساحة العالمية.

وأكّد على ضرورة أنّ "يعيش الناس بهذه المنطقة بشكل سلمي ومستدام، وهنالك جهوزية للمفاوضات، مشدداً على ضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة