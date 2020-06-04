 وطنا نيوز -إلى ماذا كان ينظر الملك خلال حفل القوات المسلحة في صرح الشهيد؟
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إلى ماذا كان ينظر الملك خلال حفل القوات المسلحة في صرح الشهيد؟
التاريخ : 10-06-2020 09:10:01 المشاهدات: 2226

وطنا اليوم - صور عديدة ظهرت اليوم لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من احتفال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش.

لكن هناك صورة لفتت الانظار وهي نظرات الملك المملؤة بالفخر والعزة الى بذلة الشهيد العقيد الركن سائد المعايطة ” أسد القلعة” في صرح الشهيد الذي سيبقى شهيدنا في صدارة عناوين وطنيتنا وفخرنا وستبقى بذلتة ارث وشاهد ع ما ناله ابا عون بفعل يده وقوة قلبه

شهيدنا أسطورة فخر لا يزيدها الوقت إلا ثبات وصلابة






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