الرئيسية | محليات إلى ماذا كان ينظر الملك خلال حفل القوات المسلحة في صرح الشهيد؟

وطنا اليوم - صور عديدة ظهرت اليوم لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من احتفال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش. لكن هناك صورة لفتت الانظار وهي نظرات الملك المملؤة بالفخر والعزة الى بذلة الشهيد العقيد الركن سائد المعايطة ” أسد القلعة” في صرح الشهيد الذي سيبقى شهيدنا في صدارة عناوين وطنيتنا وفخرنا وستبقى بذلتة ارث وشاهد ع ما ناله ابا عون بفعل يده وقوة قلبه شهيدنا أسطورة فخر لا يزيدها الوقت إلا ثبات وصلابة









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