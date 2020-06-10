الزراعة تعدل اجراءات التصدير للأغنام

وطنا اليوم-عمان:في ضوء متابعة الوزارة لاستقرار الكميات والاسعار في السوق المحلي والملاحظات الواردة من اللجان في الميدان ومربي الاغنام فقد قررت الوزارة تعديل الآلية المتبعة لتصبح على النحو التالي:-

1. يتم إحضار الأغنام إلى المحجر محملة على سيارات حاصلة على بطاقة (كرت) وزن معتمدة ومصدقه للشاحنة الفارغة من موازين يحددها مدير زراعة المفرق أو من أحد الموازين الحكومية الرسمية.

2. يتم معاينة الارساليات ومطابقة أعدادها حسب الأرقام المثبته على الأغنام وعددها للمطابقة مع الشهادة الصحية .

3. يتم وزن السيارة المحملة بالأغنام قائم في ميزان وزارة الصناعة والتجارة والتموين القريب من المحجر وبإشراف من مندوبي اللجان الفنية المشكلة بوزارة الزراعة.

4- بسبب خسارة الوزن خلال عمليات النقل يسمح بنسبة انخفاض بالوزن الكلي للارسالية لا يتجاوز 15% عن الوزن المطلوب للإرسالية حسب العدد والوزن للرأس الواحد والمحدد بـ (45) كغم.

5- يحق للجنة تنزيل كل الإغنام أو عينة منها في الحالات التالية:

أ‌- الشك بعدد الأغنام المحملة بالشاحنة.

ب‌- عدم مطابقة الارقام المثبته على الأغنام للكشف المقدم من صاحب الارساليه.

ج- وجود إناث .

د- ملاحظة وجود أغنام ذات أوزان خفيفه ضمن حمولة الشاحنة.

ه- عدم مطابقة رقم الشاحنة لكرت الوزن المقدم من قبل السائق.

6- يحق للجنة رفض الارساليه لأي من الأسباب أعلاه أو وجود أي اعراض صحية على الحيوانات خلال عملية الشحن.