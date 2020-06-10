الرئيسية | محليات وزير الصحة يتفقد مركز صحي مرج الحمام الشامل

وطنا اليوم-عمان:تفقد وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، اليوم الاربعاء، واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مركز صحي مرج الحمام الشامل.

واطلع الدكتور جابر خلال زيارته على أقسام الطوارئ والعيادات والأمومة والطفولة والصيدلية، والمختبر وقسم التصوير الشعاعي، مشدداً على ضرورة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدلية.

وأكد ضرورة التقيد باستخدام وسائل الوقاية من قبل الكوادر الطبية العاملة والمتواجدة في المركز، والتقيد بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المراجعين.

واستمع وزير الصحة لشرح حول الخدمات التي يقدمها المركز الذي يراجعه ما يقارب 150 مراجعاً يومياً، بالاختصاصات الطبية التي يضمها، بينها الأطفال وطب الأسرة وغيرها من الخدمات الصحية العلاجية والوقائية.

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