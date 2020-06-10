الانتهاء من انشاء مخيم للحجر الطبي على الحدود البرية

وطنا اليوم - اعلنت جمعية قطر الخيرية عن مبادرة لتجهيز مخيم للحجر الطبي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على الحدود الأردنية البرية وذلك بهدف اجراء تمكين الجهات المختصة من تنفيذ إجراءات الحجر الطبي على الحالات المشتبه بها وفقا لبرتوكولات الحد من انتشار وباء الكورونا (كوفيد-19) وتستهدف هذه المنطقة أولا سائقي الشاحنات والقادمين عبر الحدود البرية.

وقال سفير دولة قطر في المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم ال ثاني إطار تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وحرص دولة قطر على تقديم كافة اشكال الدعم للأشقاء الأردنيين الذين تربطهم علاقات تاريخية متجذرة ومميزة، ومساندة لجهود الحكومة الأردنية الشقيقة في التصدي لجائحة كورونا،

وقال مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكات الدولية لجمعية قطر الخيرية فيصل الفهيدةان هذه المبادة تطلق بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للجمعية في الأردن وهي الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية والتي تأتي ضمن مبادرات أطلقتها الجمعية في المملكة الأردنية الهاشمية عبر ممثليتها في الأردن لتوزيع المساعدات الغذائية حيث قدمت الهيئة الاردنية الهاشمية كل الدعم لممثليها في الأردن لإيصال المساعدات على الأسر العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين وذلك عبر حملة تم الالتزام بها بإجراءات السلامة ووفقا لبرتوكول التباعد الاجتماعي وعدم حصول التجمعات بإيصال قسائم شراء من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تم ايصالها الى المستفيدين في منازلهم أومن خلال متطوعين منذ تم الإعلان عن إجراءات الحجر الشامل بهدف التخفيف على الاسر المحتاجة من اثار انتشار الوباء والإجراءات التي تم اتخاذها .

واكد الفهيده على حرص قطر الخيرية على توجيه العديد من المساعدات الإنسانية والخيرية والتنموية إلى الأردن، وخاصة في ظل تزايد الأعباء الإنسانية في الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري، من خلال المساهمة في تقديم المساعدات للاجئين السوريين بالإضافة الى تقديم المساعدات والبرامج لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين.

وقال أيمن المفلح، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: “التعاون المبني على الشراكة الاستراتيجية ما بيننا وبين قطر الخيرية هو ما ينتج عنه البرامج الهادفة والتي تشمل كافة الفئات المستفيدة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والاسر الاردنية العفيفة، ونشكر قطر الخيرية على دعمها المستمر، ويجب التنويه على أن هذه المبادرة ليست بالجديدة على جمعية قطر الخيرية فالبرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في الأعوام السابقة هي خير برهان من مشاريع إغاثية وغذائية وتنمية مستدامة”.

ويذكر ان جمعية قطر الخيرية للمساهمة في مكافحة انتشار وباء الكورونا عبر جميع مكاتبها المنتشرة في 36 دولة عبر تقديم مساعدات للأسر العفيفة والمتأثرة بإجراءات الحجر حيث تم تقديم مساعدات غذائية ومواد تعقيم ونظافة شخصية للأسر.

ومن الجدير بالذكر ان مخيم الحجر الطبي الذي أعلنت عنه جمعية قطر الخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية سيقام بإشراف كل من وزارة الصحة الأردنية التي ستتولى إدارة المخيم والأجهزة المعنية بمكافحة جائحة كورونا والذي سيضم 400 كرفان للحجر للمدة المقررة وفقا لبرتوكول التعامل مع الكورنا.