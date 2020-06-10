الإيجاز اليومي وتسجيل 18 حالة ومنها 12 محلية

وطنا ليوم - سجل الأردن الأربعاء، 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها (12) حالة محليّة، و(6) حالات غير محليّة، وفق الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا في الأردن، الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الحالات على النحو التالي:

▪︎ (11) حالة لمخالطين في محافظة العاصمة منهم (6) أبناء لإحدى المصابات، و(5) مخالطين لطبيب مصاب.

▪︎ حالة واحدة من مدينة الرمثا (زوجة أحد سائقي الشاحنات).

▪︎ (5) إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، والبقيّة من جنسيّات أخرى تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

▪︎ حالة واحدة لأردني قادم من الخارج يقيم في أحد فنادق الحجر. (شيكاغو)

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (863) حالة.