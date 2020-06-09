 وطنا نيوز -العضايلة: إصابات اليوم مقلقة وينفي ماتدوله البعض حول وجود حظر الجمعة
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العضايلة: إصابات اليوم مقلقة وينفي ماتدوله البعض حول وجود حظر الجمعة
التاريخ : 10-06-2020 07:20:43 المشاهدات: 1256

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأربعاء، إن المعيار الذي يحدد تنفيذ حظر شامل أيام الجمعة وغيرها هو مستويات الخطورة الصحية الموضحة في خطة فتح القطاعات.

وأضاف العضايلة عبر صفحته الرسمية “تويتر”، أن إصابات اليوم المحلية مقلقة، لكن مازال الوضع الوبائي لا يتطلب حظراً ليوم الجمعة المقبل، ما يضمن استمرار ذلك هو التزامنا جميعاً.

وكانت اليوم أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، منها (12) محليّة، و(6) غير محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 863.


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