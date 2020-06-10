الرئيسية | محليات إصابة ممرضة في مركز صحي الرمثا مخالطة لسائق شحن بكورونا

وطنا اليوم-عمان:اصيبت ممرضة تعمل في المركز الصحي الغربي في مدينة الرمثا بفيروس كورونا بحسب مدير صحة لواء الرمثا الدكتور رياض الشياب

وبين الدكتور الشياب انه نتيجة تعليمات وزير الصحة باجراء الفحوصات العشوائية للعاملين في القطاع العام والمخالطين حيث تبين ان احدى المرضات العاملات في المركز الصحي الغربي في الرمثا مخالطة و بعد ان تم اخذ مسحة من الممرضة من قبل فريق الاستقصاء الوبائي تبين انها مصابة بفيروس كورونا

واكد الدكتور الشياب ان الممرضة كانت مخالطة لاحد سائقي الشحن لافتا الى انه سيتم نقلها الى مستشفى الامير حمزة او مستشفى الملكة علياء لافتا الى ان مستشفى الملك المؤسس سجل اليوم حالة صفر في قسم العزل

وبين انه تم اخذ عينات من العاملين في المركز وتم حجرهم لمدة 14 يوما في منازلهم من خلال تعهد

واكد متصرف لواء الرمثا فراس ابو الغنم انه تم الكشف على الحي الموجودة فيه الممرضة لافتا الى انه سيتم الحجر على البناية التي تسكنها الممرضة مشيرا الى انه تم حجز جميع موظفي المركز الصحي الغربي من اجل اخذ المسحات واجراء الفحوصات اللازمة لهم ولمن خالط الممرضة واخذ تعهد عليهم بحجر انفسهم لمدة 14 يوما. الرأي

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