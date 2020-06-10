الرئيسية | محليات أمانة عمان تغلق 3 غرف أراجيل و 9 منشآت وتنذر 46 محلا تجاريا

وطنا اليوم-عمان:أغلقت فرق أمانة عمان التفتيشية 9 منشآت و3 غرف أراجيل ، وتوجيه 8 مخالفات وإنذارات لـ 46 محلا تجاريا خلال تنفيذها لـ 220 جولة أمس الثلاثاء.

وتأتي الجولات على المنشآت الاقتصادية والتجارية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية في ظل جائحة كورونا حيث يقوم مفتشو وكوادر خمسة مراكز تابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية من التأكد من توفر الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية المتداولة، والتزام المقاهي والمطاعم بالإجراءات التي أعلن عنها سابقا مثل ارتداء العمال للقفازات والكمامات ، والرقابة على التباعد بين الطاولات، وإجراء عمليات التعقيم لهذه المنشآت.

يذكر أن الجولات الرقابية تستمر من الثامنة والنصف صباحا ولغاية الحادية عشرة ليلاً بهدف التأكد من عدم تقديم الأراجيل في الأماكن المغلقة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين التي قد تصل إلى الإغلاق.

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