الرئيسية | محليات المصري : لا عطاءات بعد اليوم للبلديات ومنع تغيير المسميات الوظيفية

وطنا اليوم-عمان:طلب وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري من رؤساء البلديات عدم طرح اي عطاءات جديدة على فصل النفقات الراسمالية الخدمية واقتصار على المشاريع قيد التنفيذ المحالة على المقاولين شريطة إحضار وثائق العطاء والمبالغ المخصصة والغاء اي عطاء على فصل النفقات الرأسمالية التي لم يتم البدء بها.

كما طلب ضمن ملخص ملحق تعليمات مشروع اعداد مسودة الموازنات للبلديات للعام الحالي عدم رصد مخصصات اقساط بنك تنمية المدن والقرى وفوائدها الا ماتم دفعه قبل السابع عشر من اذار الماضي.

ومنع المصري اتخاذ اي قرارات بتغيير المسميات الوظيفية لعام ٢٠٢٠ او احداث اي شاغر على الموازنة، او رصد رواتب للشواغر المحدثة والمرحلة للاعوام ٢٠١٨-٢٠١٩ التي لم تعبأ حتى السابع عشر من اذار.

وقرر حصر الزيادة السنوية المقررة للمتقاعدين على رواتبهم بمن هم على قيد الحياة فقط، فيما قرر رصد مكافآت الموظفين الذين عملوا بالجائحة من ١٧ اذار وحتى ٣٩ نيسان على بند النفقات الطارئة .

واكد ضرورة الالتزام بخفض نفقات الضيافة بنسبة ٢٠ بالمئة وترشيد النفقات المتكررة والازامية، والضرورية منها.

واعاد التاكيد على وقف نسب العلاوة الفنية للموظفين الممنوحة بداية العام اعتبارا من بداية ايار ورصد قيمة الزيادة لمدة اربعة اشهر فقط .

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