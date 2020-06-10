الرئيسية | محليات المهندسين توصي بتشغيل أنظمة التكييف في دور العبادة

وطنا اليوم-عمان:قالت نقابة المهندسين انه لا يوجد ما يمنع تشغيل أنظمة التكييف والتهوية والمراوح في دور العبادة وذلك ضمن ضوابط تضمن التشغيل الآمن لأنظمة التكييف والتهوية والتي وردت في النشرة الارشادية الصادرة عن النقابة

وأوضحت النقابة في بيان ، ان تعطيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ليس إجراءً موصى به عالميا للحد من انتقال الفيروس وإنما يجب تنفيذ بعض الاجراءات ليكون التشغيل آمن ويساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ان النقابة قامت بمخاطبة وزراة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بهذا الخصوص مبدية استعدادها لتقديم كافة خبراتها الفنية والتخصصية لضمان تشغيل آمن للمكيفات والمراوح في دور العبادة

واضاف انه سبق للنقابة ان شكلت فريق عمل للمساعدة الفنية في مكافحة الأوبئة، ضم نخبة من المهندسين المختصين في مجال التكييف والتدفئة والتهوية إضافة إلى مهندسين مختصين في السلامة العامة والبيئة الصحية وبالشراكة مع جمعية جودة الهواء الداخلي الأمريكية، وان اللجنة خلصت الى توصيات علمية للتشغيل الآمن للأنظمة التهوية والتكييف في ظل جائحة كورونا .

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الاوبئة في نقابة المهندسين، عضو مجلس النقابة المهندس رائد الشربجي ، ان الفريق الفني اوصى بتنظيف ملفات التبريد أو التسخين والفلاتر كما هو محدد لها ببرنامج الصيانة الدورية وما تنص عليه الكودات وتوصيات المصنعين.

كما تضمنت التوصيات توفير الهواء النقي الكافي للأشخاص شاغلي المكان، وأن يكون هذا الهواء نقي من الخارج عن طريق فتح كافة الشبابيك والابواب لدور العبادة، وتشغيل مراوح التهوية العادية الجدارية والسقفية لمدة ساعتين على الأقل قبل وبعد وقت استخدام دار العبادة.

وفيما يتعلق بدورات المياه او مكان الوضوء اشارت التوصيات الى انه في حال كان مدخلها من داخل دور العبادة فيجب المحافظة على عمل مراوح شفط الحمامات أو مكان الوضوء على مدار 24 ساعة متواصلة يومياً وبما فيها أيام العطل الرسمية، وتجنب النوافذ المفتوحة في الحمامات أثناء عمل المراوح لضمان الاتجاه الصحيح للتهوية، على أن يتم حظر استخدام هذه الحمامات وأماكن الوضوء للاستخدام من قبل المصلين للمرحلة الحالية.

كما شددت التوصيات على ضرورة أن يرافق هذه الإجراءات التزام المصلين بمتطلبات السلامة العامة والشخصية بارتداء الكمامات الواقية والقفازات والحفاظ على مسافة التباعد الإجتماعي التي لا تقل عن مسافة متر ونصف حسب ما ورد في تعليمات إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA الصادرة بخصوص تجهيز اماكن العمل لمجابهة انتشار فيروس كورونا أو حسب المسافة التي تحددها وزارة العمل أو الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.

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