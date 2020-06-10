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الملك يهنئ الجيش بمناسبة يوم الجيش والثورة العربية الكبرى
وطنا اليوم - نشرد جلالة الملك قبل قليل تغريدة على موقع التواصل تويتر بمناسبة يوم الجيش وذكرة الثورة الع بية الكبرى قال فيها : في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء
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