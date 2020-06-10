الرئيسية | محليات الطاقة : لا توجه لوضع سقوف سعرية للمشتقات النفطية حالياَ

وطنا اليوم-عمان:نفت امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام وجود أي توجه في الوقت الحالي لفرض سقوف سعرية على آلية تسعير المشتقات النفطية.

وبينت العزام في تصريح أن الية تسعير المشتقات النفطية تتم وفقا لنظام تسعير المشتقات النفطية الذي اقر في شهر تموز ٢٠١٩، مشيرة إلى أن هذه الآلية تعتمد على تحديد اسعار المشتقات النفطية وفقا للأسعار المرجعية العالمية للأسواق النفطية.

وأشارت العزام إلى أن مخزون الشركات التسويقية في المملكة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية انخفاضا او ارتفاعا، لافتة إلى ان الشركات التسويقية تشكو من تعرضها لخسائر جسيمة نتيجة انخفاض الأسعار خلال شهري نيسان وايار الماضيين بسبب أزمة كورونا. ونوهت الى أن هنالك مطالبات من هذه الشركات بتثبيت الاسعار لشهري نيسان وايار علما أن اللجنة التزمت عند وضعها التسعير بنظام التسعير المعتمد حيث تم تخفيض الاسعار في هذين الشهرين.

واوضحت العزام أن التوجه نحو فرض سقوف سعرية سيتم بعد التأكد من أن السوق ناضج لهذه المرحلة حتى لا يتضرر أحد.

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