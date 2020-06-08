الرئيسية | محليات الدخول للبترا مجانا للأردنيين حتى نهاية العام

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء إعفاء الأردنيين من رسوم الدخول لمدينة البترا الأثرية حتى نهاية العام الحالي.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إن هذا القرار جاء تشجيعاً للسياحة المحلية لزيارة مدينة البترا والإستمتاع بآثارها.

وبحسب الفرجات فإن الإعفاء من رسوم التذكرة يشمل الدخول إلى المدينة الأثرية واستخدام المرافق السياحية والصحية الموجودة داخلها مجاناً وزيارة متحف بترا.

وأضاف الفرجات أن السلطة بحثت مع القطاع السياحي في البترا تطوير منتج سياحي يلائم السياح المحليين، وإيجاد مسارات جديدة، وتوفير عروض تشجيعية.

ويكون الدخول للمدينة الأثرية خلال فصل الصيف إعتباراً من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً بينما يكون الدخول متاحاً لمتحف بترا من الساعة الثامنة ونصف صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً.

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