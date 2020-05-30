 وطنا نيوز -وطنا اليوم ترصد نزع بعض النواب للنمر الحمراء عن سياراتهم واخلاء مكاتبهم
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وطنا اليوم ترصد نزع بعض النواب للنمر الحمراء عن سياراتهم واخلاء مكاتبهم
التاريخ : 09-06-2020 08:22:43 المشاهدات: 983

وطنا اليوم - شوهد بعض النواب ينزعون النمر الحمراء عن سياراتهم حيث علمت وطنا اليوم ان النائب الاول السابق لرئيس مجلس النواب خميس عطية قام بإخلاء مكتبه في المجلس من كافة محتوياته الخاصة دون ابقاء أي ورقة بيضاء فيه. 

وكشف مشاهدات ان عطية قام بنزع "النمرة الحمراء" عن مركبته أيضا، باشارة واضحة ربما لقرب رحيل مجلس النواب الثامن عشر. 

كما علمت وطنا اليوم ان رئيس المجلس عاطف الطراونة ودع موظفين المجلس واخلا مكتبه من محتوياته الشخصية. 

هذا ويترقب الرأي العام الاردني صدور الارادة الملكية السامية بفض مجلس النواب الثامن عشر بعد انتهاء مدته , واجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد تأكيدات سابقة لجلالة الملك باجرائها صيف العام الجاري وبانتظار استقرار الوضع الوبائي في المملكة جراء جائحة كورونا ، ما ينفي شائعات البعض حول التمديد للمجلس لعام مقبل


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