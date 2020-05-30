الرئيسية | محليات مصانع الإسمنت الأسود ترفع أسعارها

وطنا اليوم-عمان:استغرب ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى، قيام مصانع الاسمنت الأسود المكيس برفع أسعارها منذ بداية الشهر الحالي.

وأشار عبد المولى في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الإسمنت الأسود المنتج محليا والتي تباع للتجار في أرض المصنع زاد بمقدار 4 دنانير للطن الواحد منذ بداية الشهر الحالي، مطالبا بعدم تأخير تسليم الكميات التي يطلبها التجار.

وبين أن أسعار الإسمنت تباع اليوم بمبلغ يتراوح بين 85 و86 دينارا للطن الواحد أرض المصنع، فيما يصل سعر الطن واصل للمستهلك بالعاصمة عمان والمحافظات بمبلغ 94 دينارا مع الضريبة، مشيرا إلى أن كلف النقل والتحميل والتنزيل التي يتحملها التاجر تصل لنحو 6 دنانير.

وأشار إلى أن المصانع تبرر زيادة الأسعار جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الحالي، مبينا أن ذلك لا يشكل سببا منطقيا وبخاصة ان المصانع بدأت تعتمد في إنتاجها وتصنيعها على الطاقة الشمسية.

ودعا المصانع إلى إعادة النظر بقرار رفع الأسعار بخاصة في ظل الظروف الضاغطة التي تمر على الاقتصاد الوطني وتراجع حركة النشاط بقطاع الانشاءات، موضحا أن المواطن هو المتضرر الأول من ذلك.

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