بدء استقبال المغتربين الأردنيين برا اعتبارا من الخميس

وطنا اليوم - قال مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية، عملية حجز فنادق الحجر الصحي للمواطنين العائدين عبر المعابر البرية بدأت اعتبارا من اليوم، وسيجري استقبال أول رحلة بعد غد 11 حزيران الحالي بالنسبة للقادمين براً من المملكة العربية السعودية.

وأوضح الفراية انه تم تفعيل الدفع الإلكتروني للراغبين بالعودة من الخارج برا، عبر تطبيق "اي فواتيركم"، حيث يستطيع المتقدم اختيار الفندق المطلوب وإتمام عملية الحجز والدفع عن طريق التطبيق.

وأكد انه سيتم استقبال كل من يتقدم عبر المنصة للعودة برا عبر مراحل سيعلن عنها تباعا، مبينا انه سيتم استقبال العائدين من المملكة العربية السعودية عبر 4 دفعات تشمل 1550 مواطنا من اصل 3500 شخص مسجلين عبر المنصة البرية وسيتم استقبالهم عبر معبر العمري.

وأضاف، إن مرحلة العودة برا تشمل كذلك المواطنين الراغبين بالعودة من العراق وسوريا ولبنان، على ان يبدأ التحضير للمرحلة الرابعة لعودة الأردنيين عبر مطار الملكة علياء الدولي فور انتهاء المرحلة الثالثة.