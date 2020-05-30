الرئيسية | محليات نتيجة سلبية لموظف الخدمة المدينة المخالط لطبيب ماركا

وطنا اليوم-عمان:صرح الناطق الاعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية ان الديوان قام وضمن الالية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والدليل الارشادي لعودة موظفي القطاع العام للعمل باجراء الفحص الطبي الاحترازي لجميع موظفيه ، وابلاغ الموظفين المخالطين للحالة بشكل مباشر بتنفيذ البروتوكول الصحي المعتمد في مثل هذه الحالات والالتزام بالحجر المنزلي وحسب المدة المقررة من قبل وزارة الصحة ، بالاضافة لتعقيم شامل لكافة مرافق مبنى الديوان مساء امس، والاعتذار عن استقبال المراجعين في مكتب خدمة الجمهور حرصا على سلامة متلقي الخدمة والموظفين، وذلك قبل ظهور نتيجة فحص الحالة المخالطة للطبيب المصاب ، علما بان نتيجة فحوصات الحالة المخالطة قد ظهرت ظهر اليوم وتبين انها (سلبية ) ولله الحمد .

وفي ذات السياق ، اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، على ضرورة التزام جميع الموظفين والمواطنين بالتعليمات الارشادية الوقائية الوادرة في الدليل الارشادي للعودة الى العمل، وشروط الوقاية والسلامة العامة واستخدام المعقمات والمطهرات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وغسل اليدين وتعقيمهما بشكل مستمر وارتداء الكمامة والقفازات التي اصبحت حاجة ملحة في هذا الوقت الذي تسعى الحكومة فيه لمزيد من الانفتاح والانفراج، الامر الذي يتطلب بالضرورة من المواطنين التقييد بالتعليمات والارشادات الوقائية كون المسؤولية الرئيسة الان فيما يتعلق بالسلامة العامة والمحافظة على ما وصلنا اليه من مكتسبات في احتواء ومكافحة الوباء تقع على عاتق المواطن نفسه بالدرجة الاولى .

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