الرئيسية | محليات الإفراج عن 600 نزيل خلال 18 شهرًا

وطنا اليوم-عمان:أفرجت مراكز الاصلاح والتأهيل في الاردن، عن 600 نزيل "غارم" بعد دفع غراماتهم المالية خلال 18 شهرا ماضية.

وفي التفاصيل، قالت الجمعية الوطنية لرعاية نزلاء مراكز الإصلاح الخيرية، إنها دفعت من خلال مبادرة الغارمين نحو ربع مليون دينار، من الغرامات المالية المطلوبة من نزلاء مراكز الإصلاح في المملكة، والبالغ عددها 17 مركزا.

ووفق الجمعية، فان المبادرة شملت من دخل مراكز الإصلاح لأسباب مالية "كالكمبيالات" والكفالات والغرامات التي تتراوح بين 200 إلى 1000 دينار خاصة تلك المتعلقة بإيجارات المنازل وفواتير الكهرباء والماء.

من ناحية أخرى، قالت الجمعية إنها ساهمت في إنشاء مشغل للألمنيوم في مركز إصلاح أم اللولو، فضلًا عن صيانة صالة رياضية داخلية خاصة للنساء في مركز إصلاح الجويدة، إلى جانب توزيع مئات الأدوات الطبية كالنظارات والكراسي المتحركة وأجهزة فحص الدم والسكر.

وأضاف أن الجمعية دعمت العشرات من الدورات التي عقدت في مختلف مراكز الإصلاح على مستوى المملكة، حيثُ تنوعت مواضيع الدورات بين تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم اللغات، وأساسيات الإسعافات الأولية والمسرحيات التي تهدف إلى مكافحة المخدرات.

وأكد أن الجمعية تسعى للمساهمة في تحسين نمط حياة النزلاء داخل السجن ورعاية أسرهم اجتماعيا خارجة عبر مساعدتهم ماديا وعينيا من خلال إيجاد فرص عمل أو دعم مالي أو تنفيذ مشروع صغير يسهم بتوفير حياة كريمة لهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

يشار إلى أن "رعاية النزلاء" هي جمعية وطنية تأسست عام 2005 بترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية، وتسعى للريادة في العمل الإنساني على مستوى المملكة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة ونشر روح التطوع بين أفراد المجتمع.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر