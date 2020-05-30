تنظيم الاتصالات تحذر مستخدمي فيسبوك في الأردن

وطنا اليوم-عمان:دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة مستخدمي تطبيق الفيسبوك إلى ضرورة الانتباه إلى أن تطبيق الفيسبوك يقوم بتحميل نسخة من كافة الأرقام وجهات الاتصال الموجودة على هاتف المستخدم الخلوي من خلال خاصيةUpload Contacts /Sync، وأنه وفي حال تمت سرقة الحساب الشخصي للفيسبوك، سيتم الحصول على كافة الأرقام الخلوية المخزنة على الهاتف الخلوي.

كما توضح الهيئة أن مستخدم تطبيق الفيسبوك يمكنه التحقق من أن التطبيق قد قام بتخزين أرقامه من خلال فتح تطبيق الماسنجر الخاص بالفيسبوك ومن ثم الضغط على صورة البروفايل الخاصة به ومن ثم ستظهر الخيارات المتاحة لإدارة تطبيق ماسنجر، ويمكنه النزول إلى اسفل القائمة واختيار People أو الاشخاص وستظهر خيارات،Upload Contacts في حال رغب المستخدم بتحميل قائمة جهات الاتصال الخاصة به واضافتها، والخيار الثاني هو Manage Contacts أو ادارة جهات الاتصال، حيث يمكنه اختيار هذه الخاصية والنزول إلى أسفل الصفحة حيث سيجد نسخة من جميع الأرقام الموجودة على هاتفه الخلوي، وفي حال رغب بإزالة هذه النسخة من التطبيق فعليه الضغط على حذف جميع الجهات أو Delete All، وحتى لا يتم تحميل جهات الاتصال مرة أخرى يجب ايقاف خاصية Upload Contacts وتغييرها إلى Off.

وتشير الهيئة إلى أنه وفي حال لم يرغب المستخدم في حذف جهات الاتصال والإبقاء عليها كنسخة احتياطية، فعليه اتباع بعض الخطوات التالية لحماية الحساب الشخصي للفيسبوك بشكل عام:

1- التأكد من أن كلمة المرور الخاصة به تحتوي على رموز وأرقام وأحرف كبيرة، وعلى أن تتكون من 8 أحرف على الأقل.

2- تفعيل خاصية المصادقة الثنائية Dual Factor Authentication والتي تقوم بارسال رسالة نصية برمز تفعيل كرسالة نصية حتى بعد ادخال كلمة المرور يتم من خلالها تعقيد عملية الاختراق.

3- عدم استخدام الفيسبوك من أجهزة عامة سواء كانت جهاز لوحي أو هاتف شخص آخر أو جهاز حاسوب.