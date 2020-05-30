وزير أسبق يهدد الرزاز : أسباب خطيرة خلف إقالة الزعبي

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التخطيط الاسبق تيسير الصمادي إن هناك اسباب صادمة وفي غاية الخطورة وراء قرار مجلس الوزراء احالة مدير عام الاحصاءات العامة قاسم الزعبي الى التقاعد، مهددا بكشفها اذا لم تعلنها الحكومة.

واضاف الصمادي في منشور له عبر فيسبوك موجها حديثه الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، على رئاسة الوزراء تبرير القرار وإلا ساضطر لنشر ما توافر لدي من معلومات، "وأعتقد أنه دولته يعلم ما أعنيه" بحسب الصمادي.

وقررت الحكومة تعيين الدكتور شاهر الشوابكة مديرا للأحصاءات العامة خلفا للدكتور قاسم الزعبي .

وتاليا ما كتبه الوزير الاسبق الصمادي:

لماذا تم الاستغناء عن خدمات مدير عام الاحصاءات؟!

حسب الأخبار فقد قرر مجلس الوزراء مساء الاحد الاستغناء عن خدمات مدير عام الاحصاءات، هذا يعني أن المدير المعني لم يتقدم باستقالته وإنما تم اتخاذ القرار باجتهاد من مجلس الوزراء، ربما بتنسيب من وزير التخطيط والتعاون الدولي.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما سبب إقدام الحكومة على هذا القرار في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى بيانات تساعدها في إتخاذ القرار، إن رغبت بذلك!

طبعا هناك الكثير من الاحاديث حول سبب الاستقالة وبعضها، إن صح، في غاية الخطورة. على رئاسة الوزراء تبرير قرارها وإلا فإنني سأكون مضطرا لنشر ما توافر لدي من معلومات صادمة، وأعتقد أن دولته يعلم ما أعنيه!