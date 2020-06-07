الرئيسية | محليات بحضور الوزير رائد أبوالسعود وزارة المياه والري تضرب التعليمات الحكومية بعرض الحائط

وطنا اليوم - خاص - التقطت كاميرات اعلامية يوم امس اجتماعا بين وزارة المياه والري ورئيس وأعضاء بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبحضور الوزير رائد أبوالسعود. الملفت ليس الخبر بقدر ماهو عدم تقيد الوزير ولا أعضاء الوزارة بالتعليمات الصادرة عن الحكومة والتي هو عضوا فيها حيث ضربت بعرض الحائط كل التعليمات المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وارتداء القفازات إضافة إلى أن التجمع والمخالطة التي حصلت وتظهر في الصورة تمت بوجود أعضاء من المنظمة الدولية للصليب الاحمر وهم في الأغلب من الأجانب في حالة استهجان واضحة بدت على وجوهم من عدم تقيد الجميع باجراءات وتعليمات صادرة ومشددة صادرة عن الحكومة، ويظهر ذلك من خلال الصور التي ارفقتها وطنا اليوم مع الخبر













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