إغلاق مسجد في حي المرقب احترازيا

وطنا اليوم - أغلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مسجد عمر بن الخطاب في حي المرقب التابع لمنطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمّان، اليوم، احترازياً، لوجود إصابات في المنطقة يشتبه أنها مخالطة، لمصاب أعلن عنه الأحد.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري، الاثنين، إنّ الإغلاق جاء في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للكشف عن المخالطين، ما استدعى اتخاذ هذه الخطوة، حفاظاً على سلامة المصلين وأهالي المنطقة من انتقال العدوى.

وأشار إلى أنّ، وزير الأوقاف كان قد شدد على إغلاق المساجد التي تقع ضمن مناطق يظهر أو يشتبه فيها حالات مصابة