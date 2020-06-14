الهيئة الخيرية الهاشمية ترد على ماتم تداوله على بعض المواقع

وطنا اليوم - أكد امين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية ايمن المفلح تعامل الهيئة مع جميع الجمعيات المحلية في كافة انحاء المملكة وعلى مسافة واحدة مع الجميع .

واوضح المفلح ردا على ما تم تداوله على بعض المواقع حول قيام الهيئة بمنح احد النواب طرود غذائية لتوزيعها على قواعده الشعبية ان آلية العمل بالهيئة كما يلي :

يتم الطلب من الجمعية الخيرية بالتقدم بالطلب للمساعدة مرفقين شهادة تسجيل الجمعية وأسماء الهيئة الادارية وقوائم بالمستفيدين يشمل الرقم الوطني والاسم الرباعي ورقم التلفون (للتأكد من استلامه للمساعدة من قبل فريق الهيئة الهاشمية).

وبعد تدقيق اسماء الهيئة الادارية بحيث لا يكون من ضمنها اعضاء من المجالس المنتخبة او الحكومة من الفئات العليا .

يتم ارسال الاسماء للسجل الوطني الموحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية لتدقيق وارسال المساعدات على ضوء نتائج التدقيق .

مؤكدا ان هناك جمعية خيرية مسجلة عام 2016 (نتحفظ على اسم الجمعية واعضاء الهيئة الادارية) تقدمت بطلب للحصول على المساعدة ومرت بكافة الاجراءات واستحقت بعدد من الطرود لتوزيعها من قبلهم ولا يوجد اي من الاعضاء عضو بالمجالس المنتخبة.

وعليه فأن الهيئة الخيرية الهاشمية تعتز وتفتخر بمشاركتنا مع قوات الدرك لتأمين هذه المساعدات لمقرات الجمعيات والاسر العفيفة المحتاجة أينما كانوا بالمملكة .