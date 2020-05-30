الرئيسية | محليات عبيدات: الطبيب المصاب بكورونا في عمّان خالط أعدادا كثيرة

وطنا اليوم-عمان:كشف الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، نذير عبيدات، الإثنين، عن مخالطة الطبيب -مصاب عمّان-، لأعداد كبيرة من المواطنين.

وقال عبيدات، إن أعداد المخالطين التي حصرتها فرق التقصي الوبائي بشكل مبدئي؛ كبيرة، وليس هنالك رقم محدد حتى الآن لها، بسبب طبيعة عمل المصاب، التي تتطلب احتكاكا مباشرا بالجمهور.

وأوضح عبيدات، أن أي شخص، كان موجودا بالقرب من المصاب لمسافة تقدر بـ متر ونصف، ولمدة تصل إلى نحو عشر دقائق، يعتبر مخالطا.

وستعزل الفرق المعنية، أي منزل أو عمارة، أو حتى حي بأكمله، تظهر فيه عيّنات إيجابية لمخالطين، وفقا لعبيدات.

وإذا سجل الأردن، أكثر من 10 إصابات لسبعة أيام متتالية، لحالات مخالطة لطبيب عمّان المصاب، أو حالات أخرى، فإن لجنة الأوبئة، ستوصي بعودة إجراءات الحظر المتبعة في الفترة الأخيرة، والتي تتمثل بحظر التجول بعد الساعة السابعة مساء، وحتى الثامنة صباحا، والحظر الشامل يوم الجمعة، بحسب عبيدات.

وكانت الفرق المعنية، عزلت مساء الأحد، عمارة سكنية يقطن فيها الطبيب المصاب، في منطقة ماركا، وبدأت بتتبع مخالطيه.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر