الرئيسية | محليات الحكومة تنفي بشدة إحتراق مدرعة أردنية في ترهونة

وطنا اليوم-عمان:نفى مصدر رسمي نفيا قاطعا صحة ادعاءات نقلتها بعض وسائل إعلام زعمت أن مدرعة عسكرية محترقة في مدينة ترهونة هي مدرعة أردنية.

وقال المصدر إن هذه ادعاءات باطلة ومفبركة وإن الاردن ملتزم بالحظر الأممي على تصدير السلاح لليبيا بالمطلق.

وأكد المصدر أن موقف الاردن هو أن لا حل عسكريا للأزمة ويدعم كل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة عبر حوار ليبي ليبي وبما يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها ويخدم مصالح الشعب الليبي الشقيق ويسهم في استقرار المنطقة.

وقال إن الاردن يدعم كل الجهود والمبادرات العربية والدولية التي تسعى لحل الازمة سياسيا بأسرع وقت ممكن، وأعلن تأييده اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة الذي دعى قبل أيام لوقف لإطلاق النار وحوار وطني ليبي وكل مبادرات الأمم المتحدة تأكيدا على موقفه أن الحل يجب أن يكون سياسيا عبر الحوار الوطني الليبي.

تلقى مئات الأردنيين عبر منصات التواصل صورة من نشطاء ليبيين تتحدّث عن مدرّعة عسكرية مُحترقة ضمن نطاق العمليات العسكرية بين أطراف النزاع في ليبيا بعد حسم معركة مدينة ترهونة وضواحيها، وتم إرسال الصورة لأردنيين على أساس أنها مدرعة أردنية.

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