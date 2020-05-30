وطنا نيوز -"التعايش الديني" يثمن موقف الحكومة في مواجهة خطاب الكراهية

وطنا اليوم - ثمنَّ مدير مركز التعايش الديني الموقف الحازم الذي عبر عنه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ أمجد العضايلة حيال ما حملته أمس بعض صفحات التواصل الاجتماعي من تعليقات مسيئة للشعور الديني خلال نقل فضائيات للصلاة في الكنائس أمس الأحد.

جاء ذلك في اتصالٍ اجراه مدير المركز الأب حداد مع معاليه اليوم. إذ أكد معاليه حرص الدولة الاردنية على رفض ومواجهة اية تصرفات من شأنها بث الفتنة او المساس بالعقائد، مؤكداً على أن ازدراء الأديان هو جرمٌ يحاسب عليه القانون، علاوة على أنه تصرف مستهجن في مجتمعنا الأردني الطيب. كما أكد العضايلة أن الحكومة ستتعامل بحزم مع كل من يجنح الى خطاب الكراهية، وأنها ستحاسب أولئك المسيئين.

وقال الاب حداد: نقدر حرص الحكومة على الوقوف بحزم وبسرعة ضد خطاب الكراهية، فنحن جميعا نرفض كل فعل من شأنه المس بالشعور الديني أو بالأديان. كما نستهجن كل تصرف يسيء إلى العبادات. مؤكدا أن أدياننا وثقافتنا وموروثنا وتقاليد وتاريخ مجتمعنا وحاضره وحرص وحكمة قيادته الهاشمية وممارسات شعبنا الطيب كلها ترفض كل خروج على نموذجنا. والشواهد اليومية على أخوّتنا في الوطن واضحة للعيان، فهي تزين صورة مجتمعنا ونهجنا، ومسؤولية صونه والحفاظ عليه هي علينا جميعا.

وأضاف ان كل إساءة للأشخاص في العقيدة أو الخصوصية او احترام عباداتهم لا تمس بالكرامة الشخصية فقط ولا تشكل فعلا يجرمه القانون فحسب، بل إنما هي فوق ذلك كلّه، تطاول على تعاليم السماء وعلى الولاء للوطن.