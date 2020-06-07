الحكومة: 140 حضانة استوفت شروط العمل وتدابير السلامة

وطنا اليوم-عمان:اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن حصول 140 حضانة على اشعارات لفتح أبوابها واستقبال الاطفال فيها، بعد استيفائها لشروط دليل اجراءات العمل والتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال مدير مديرية الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم الاثنين، إن الوزارة ما زالت مستمرة باستقبال طلبات الحصول على اشعار فتح الحضانات بعد استيفاء دور الحضانات الشروط الواردة في دليل اجراءات العمل والتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار الفيروس.
واكد ان أن جميع الحضانات المؤسسية أو الخاصة مطالبة باستيفاء الشروط الواردة في دليل اجراءات العمل والتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبين ان الوزارة كثفت الزيارات الميدانية على دور الحضانات لغايات المتابعة والتحقق من تطبيق ما ورد بدليل الاجراءات، مشددا على اتخاذ الاجراءات والعقوبات في حال عدم التزام الحضانات بدليل الاجراءات.
وعممت الوزارة في وقتٍ سابق على الحضانات القرار الحكومي المتضمن اعادة عمل الحضانات، شريطة الحصول على اشعار استيفاء دور الحضانات الشروط الواردة في دليل إجراءات العمل والتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.