 وطنا نيوز -سفارة المملكة لدى الأردن توزع مصاحف على مراكز وجمعيات اسلامية بالأردن
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سفارة المملكة لدى الأردن توزع مصاحف على مراكز وجمعيات اسلامية بالأردن
التاريخ : 08-06-2020 07:58:05 المشاهدات: 1153

وطنا اليوم-وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الديني في سفارة المملكة لدى الأردن اليوم، كمية من المصاحف الشريفة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، على عدد من المراكز والجمعيات الاسلامية بالأردن.

ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سلم المستشار فواز طنف العتيبي المصاحف لمراكز تحفيظ القرأن التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ، ودائرة الافتاء التابعة لوزارة الدفاع ، وجمعيات ومراكز اسلامية تابعة لوزارة الاوقاف الأردنية، ومكتب المفتى التابع لدائرة الافتاء العام، والى جمعيات أهلية تابعة لوزارة الثقافة الأردنية.

من ناحيته، اكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأستاذ نايف بن بندر السديري أن عملية التوزيع جاءت تتويجاً للجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في العناية بالقرآن الكريم وتوزيعه لكافة دول العالم وترجمة معاني كلماته بأكثر من ٧٤ لغة عالمية.


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