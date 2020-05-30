الرئيسية | محليات العيسوي يعود مدرب الملك الذي يرقد على سرير الشفاء

وطنا اليوم- قام رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ، بزيارة تفقدية ، للوكيل المتقاعد محمود مقابلة ، الذي يعاني من مرض السرطان. وجاءت زيارة العيسوي ؛ من أجل الاطمئنان على وضع المقابلة الصحي ، وهذا قد قام في وقت سابق المقابلة بمناشدة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في شرح ما يعانيه من تعب وارهاق نتيجة سرطان الكلى ،حتى تم تلبية النداء من قبل صاحب الجلالة بإيعاز جلالته بتقديم له العلاج المناسب .

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