صور / فيديو /المساجد تضرب أروع الأمثلة على الالتزام في خطبة الجمعة الاولى

وطنا اليوم - اقيمت صلاة الجمعه اليوم بعد انقطاع بسبب إغلاق المساجد منذ 80 يوم تقريبا بسبب كورونا، حيث لاحظ الجميع نجاح ائمة المساجد والقائمين عليها بالتقيد بالتعليمات التي صدرت بخصوص إقامة صلاة الجمعة بشكل آثار إعجاب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.

عاصفة تعليقات تقدمت بالشكر من وزارة الاوقاف والقائمين على تنفيذ خطة الحكومة بشأن فتح المساجد، والتي بدأت التحضيرات باكرا منذ الصباح لافتتاحها إضافة إلى مشاركة الأمن العام في عمليات التعقييم والتنظيم وضبط الحركة في مشهد حضاري جدا عكس مدى الانضباطية التي تمتعت فيها المساجد في خطوة كانت تهدف من قبل القائمين عليها عدم حصول اي خطأ أو خلل قد يؤدي الى نقل للعدوا تكون سببه المساجد يؤدي إلى اعادت إغلاقها، وإصرار من أدوات تنفيذ تعليمات خلية الازمة في المساجد على أن المساجد هي أكثر من التزم بالتقيد بالتعليمات وإثبات ان القائمين على ادارة خطة فتح المساجد حازوا العلامة الكاملة وكانوا مثار إعجاب الجميع وطبق أروع آيات الالتزام التي دعا إليها القرآن الكريم حين قال تعالى، {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا}(سورة فصلت: الآية: 30 ).