الرئيسية | محليات مساجد الاردن تغلق ابوابها بانتظار فجر السبت

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية حسام الحياري الجمعة، إن كوادر الوزارة أغلقت المساجد عقب انتهاء صلاة الجمعة تمهيدا لإعادة فتحها عند صلاة فجر السبت.

وبين أن المساجد ستفتح عند صلاة فجر السبت لإستقبال المصلين سيرا على الأقدام، بحسب تلفزيون المملكة.

واشار الى ان "الاشتراطات الصحية المطلوبة في المساجد سيستمر العمل في الصلوات كافة"

وأوضح أن المساجد ستغلق بعد كل صلاة، وسيتم اعادة فتحها عند موعد الصلاة.

وأضاف الحياري " أن "الاشتراطات الصحية التي طبقتها الوزارة اليوم أسهمت بتحقيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المصلين لان التباعد يعتبر من اهم معايير السلامة العامة."

وتابع: "كوادر وزارة الأوقاف منذ اعلان اعادة فتح المساجد، بدأت بالعمل والمتابعة ، لتعقيم المساجد، وتوزيع الكمامات والقفازات، وسجادات الصلاة، ووضع اشارات للمصلين."

كما، بين الحياري، أن مديريات الأوقاف عملت على توفير الاجراءات الوقائية قبل بدء صلاة الجمعة.

وفتحت المساجد أبوابها في الأردن أمام المصلين اليوم ، لإداء صلاة الجمعة، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها؛ نتيجة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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