الرئيسية | محليات مديرية الأمن تشكر مصلي الجمعة الذين كانوا قدوة في الالتزام

وطنا اليوم-عمان:شكرت مديرية الأمن العام اليوم مصلي الجمعة الذين أدوا صلاتهم وكانوا قدوة في والالتزام بالإرشادات الصحية، وتحقيق التباعد الجسدي، مظهرين تعاوناً كبيرا مع رجال الأمن الذي تواجدوا خدمة للمصلين.

وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أوعز إلى كافة وحدات وتشكيلات الأمن العام بتسخير كافة الجهود لخدمة مصلي الجمعة، و توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم لأداء الصلاة ضمن شروط السلامة العامة.

ونفذت مديرية الأمن العام خطة أمنية مجتمعية في المساجد، نفذها أكثر من 32 ألف رجل أمن قاموا بتعقيم وتطهير المساجد قبل موعد الصلاة، وعملوا على توزيع أدوات السلامة العامة، وتجنب التجمع والازدحام، وتحديد أماكن أداء الصلاة للمصلين بما يحقق التباعد الجسدي.

كما تواجدت كوادر الدفاع المدني وطواقم الإسعاف الراجلة في محيط المساجد لتقديم الخدمات في الحالات الطارئة وللتأكيد على شروط الوقاية والسلامة، في إطار التعليمات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

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