الرئيسية | محليات الأردنيون يؤدون صلاة الجمعة وسط اجراءات وقائية مشددة

وطنا اليوم-عمان:أقبل الأردنيون الجمعة، على المساجد المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، سيرا على الاقدام، من أجل أداء صلاة الجمعة.

وبعد إغلاق دام لنحو 3 أشهر، استقبلت مساجد الأردن، المواطنين والمقيمين لأداء الصلاة في ظل اجراءات مشددة بسبب أزمة كورونا.

هذا وباشرت مديرية الأمن العام ، تنفيذ خطتها الأمنية المجتمعية خدمةً لمصلي الجمعة، من خلال تعقيم وتطهير المساجد، وتوزيع أدوات السلامة العامة على المصلين، وتنظيم دخولهم وتواجدهم لأداء الصلاة.

وخلال الأيام الماضية، تواصلت الاستعدادات لتجهيز المساجد وتنظيفها وتعقيمها لاستقبال المصلين، وذلك بحسب الاشتراطات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وعلمت الأوقاف على توفير العديد من الإجراءات لحماية المصلين، منها توفير أكياس لوضع الأحذية حتى لا يتم التزاحم بين المصلين عند الدخول والخروج من المساجد، وإغلاق كولرات المياه، والتأكيد على فتح جميع أبواب المساجد عند خروج المصلين؛ لعدم الاكتظاظ والتخفيف من الازدحام.

كما ستكون خطبة الجمعة قصيرة لا تتجاوز 10 دقائق، ووزعت على أئمة المساجد في المملكة.

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