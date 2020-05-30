الرئيسية | محليات تأخير برنامج توزيع المياه عن مناطق في إربد بسبب انقطاع الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:قالت شركة مياه اليرموك ان انقطاع التيار الكهربائي تسبب بتأخر توزيع المياه ليوم الخميس عن عدة مناطق في اقليم الشمال .

وبينت الشركة في بيان ، ان التوزيع تاخر في مناطق زبدا(البلد، المركز الامني، مدارس التميز، حي الظهر، مسجد معاذ، اسكان المهندسين، الملعب، المؤسسة العسكرية ، غرب خزان زبدا) ، تقبل، ام الجدايل، حور، مسجد الفرقان، آبان) وذلك بسبب فصل التيار الكهربائي عن ابار طبقة فحل وبئر ابو ذابلة الى جانب العمل على تركيب مضخات جديدة في خزان زبدا.

واضافت انه تأخر برنامج التوزيع ايضا في مناطق(عجلون، المفرق، الرمثا، بني عبيد، المزار، بالإضافة إلى بعض مناطق غرب اربد) والتي تتزود خلال هذا اليوم وذلك بسبب توقف آبار العاقب والكرودور نتيجة الفصل الكهربائي في خطوط الضغط العالي .

واكدت الشركة ، انه يجري العمل حاليا على إصلاح العطل الكهربائي ومن ثم المباشرة بإعادة تشغيل هذه الابار الأمر الذي يتطلب الوقت الكافي للعودة إلى وضع التشغيل الفعال لكافة المصادر التي توقفت حيث سيتم تشغيلها مصدرا بعد الآخر لأجل ملء الخطوط الناقلة بالمياه ورفع مناسيب الخزانات التجميعية التي تستخدم لتزويد هذه المناطق.

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