تطبيق فرض الحظر الشامل الأخير في الأردن

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وطنا اليوم-عمان:دخل قرار الحكومة الأردنية فرض حظر التجول الشامل الأخير في المملكة ليوم واحد حيز التنفيذ، اعتبارا من منتصف الليلة الماضية.

الأردن يطبق فرض الحظر الشامل الأخيرالحكومة الأردنية تعلن سلسلة خطوات لتخفيف قيود ردع كورونا

وأشارت الحكومة الأردنية إلى أن الحظر سيستمر حتى منتصف الليل القادم.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة مطلع مايو الماضي، فرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة، حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة في الرابع من يونيو، والذي وافق يوم الخميس، وقف العمل بالحظر الشامل اعتبارا من الأسبوع القادم.

ويعني قرار الحكومة، أن يوم الجمعة الموافق للخامس من يونيو، سيكون آخر حظر شامل يطبق في الأردن، في حال استمرار استقرار الوضع الوبائي.

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