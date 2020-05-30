وطنا اليوم - علّق وزير العمل، نضال البطاينة، قبل قليل على وضعه المالي، قائلا: “كل واحد اللي فيه بكفيه، والي بدري بدري، والله يفرجها على الجميع”.

وقال البطاينة، ردا على مواطن سأله عبر فيسبوك، إذا كان راضِ عن أدائه كوزير للعمل، إنه لا يعتقد أن المقارنات شيء جيد”، وأضاف في رده على المواطن: “لو اطلعت على وضعي المالي، أنا متأكد أنك لن ترضى بالبدل معي”، وأكمل: “طبعا راض عن نفسي والا ما بقدر اكمل، المهم انك انت تكون راض”، وختم البطاينة قائلا: “لو كنت بشركة ومطلوب مني أتنازل شهر أو شهرين مشان الشركة تقدر تكمل، أكيد رح اقبل”.