الطيران الاسرائيلي يستهدف مواقع في مصياف بريف حماة

وطنا اليوم - أغار سلاح الجوّ الإسرائيلي قبل قليل على أهداف في ريف حماة الغربي في سوريا، في حين تصدّت منصات الدفاع الجوي للغارات، حيث استهدفت اساسا مركز البحوث العلمية الذي تدعي اسرائيل بأنه تحول بفروعه الى مصنع لتحسين دقة الصواريخ من قبل خبراء ايرانيين. استهدفته اسرائيل قبل عام ايضا

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن على موقعه الالكتروني: "دوت انفجارات في ريف حماة الغربي، نتيجة قصف لطائرات إسرائيلية".

وأضاف: "استهدفت الغارات "معامل الدفاع" التابعة لقوات النظام في منطقة مصياف في ريف حماة الغربي. وجاء الاستهداف تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لأهداف في سماء المنطقة".

من جانبها، نقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مراسلها قوله إنّ: "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء مصياف بريف حماة" وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إنّ "المعلومات تفيد أن العدوان الإسرائيلي تم من الأجواء اللبنانية في منطقة الهرمل".

وكثّفت اسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفةً بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتقول إسرائيل باستمرار إنها "ستواصل تصدّيها" لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.