الرئيسية | محليات وزير الصحة يحدد شرط إعادة فتح باقي القطاعات

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، الخميس، أن الأردن يستطيع فتح باقي القطاعات التي بقيت مغلقة شريطة مرور من 10-14 يوما بدون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح جابر لبرنامج صوت المملكة: "كما يقول الكثيرون الحياة ما بعد كورونا عندما تنتهي لن تكون كما قبل الجائحة ... إذا استمر عدم تسجيل إصابات من 10-14 يوما نستطيع أن نفتح باقي القطاعات".

جابر أوضح أن الحالات المصابة التي تأتي من خارج الأردن لن تحتسب كإصابة محلية، وذلك في السعي للانتقال إلى المصفوفة الأخيرة التي تعيد الحياة إلى طبيعتها.

تابع قائلا: إنه يجب "التشديد على الحدود لأن المرض يأتينا من الخارج وهذا لا يعني أن تبقى الحدود مغلقة"، مشيرا إلى أن "لجانا تعمل لوضع آليات للتعامل مع القادمين من الحدود، حسب الدولة القادم منها وحسب طريقة القدوم سواء برا أو بحرا أو جوا".

وقال إنه يأمل أن تصل خلال 6-8 أسابيع أجهزة فحص لفيروس كورونا، "قادرة أن تجري فحوصا بالآلاف"، و تساعد في التوسع في الفحوص العشوائية.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف إصابة بالفيروس في إحدى المؤسسات العامة، "سيتم عزل المخالطين"، لكنه استبعد إغلاق المؤسسة كاملة، لافتا إلى اكتشاف إصابات في بعض المؤسسات العامة.

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