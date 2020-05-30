الرئيسية | محليات جابر: صيفي الجامعات لغاية الان عن بعد

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أن الانفتاح الذي أعلن عنه اليوم الخميس يعني أن الجهود خلال الاشهر الثلاثة الماضية أوتت اكلها.

وقال جابر خلال استضافته في برنامج صوت المملكة الذي يبث عبر "المملكة" ويقدمه الزميل عامر الرجوب، إنه سعيد أكثر من بقية الناس، خصوصا عند رؤيته للمواطنين يخرجون من منازلهم، مشيرا الى أن قدرة القطاع الصحي قادر على التعامل مع حالات الاصابة اذا ارتفعت اعدادها قليلا.

واضاف أن الحياة بعد كورونا لن تكون كما كانت قبل انتشار الفيروس، مؤكدا أن عدم تسجيل اصابات كورونا لمدة 10 ايام او اسبوعين سيؤدي الى فتح المزيد من القطاعات.

وبين أنه لا بد من آلية للتعامل مع الحدود، لأن الحدود لن تبقى مغلقة، فيما قد يسمح بالتنقل بين الأردن والدول التي يتشابه بها الوضع الوبائي مع الأردن.

وقال وزير الصحة إن الحكومة كانت تعمل على اصدار المصفوفة التي اعلنت اليوم منذ نحو شهر.

واوضح أن حالات الاصابة بكورونا المستوردة بحسب ما سماها وهي القادمة من الخارج لن تحسب بالمصفوفة او الاصابات التي تغير مستوى الخطورة.

وقال جابر إن استثناء عدد من القطاعات من العودة الى العمل جاء لسبب وبائي، محذرا من التهاون في الاجراءات الوقائية بالقطاعات التي سمح لها بالعمل وخصوصا المساجد ودور العبادة.

واضاف، "أنا لن اذهب الى المسجد الا بعد التأكد من التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية".

وعن الاراجيل في المطاعم والمقاهي قال وزير الصحة إنه شخصيا كطبيب يفضل منعها، لكن بعد التشاور تقرر السماح بها بالاماكن المفتوحة ضمن شروط التعقيم وتغيير المياه بعد كل استخدام اضافة الى شروط اخرى.

وأكد أن القرار حول الفصل الصيفي للجامعات لغاية اليوم سيكون عن بعد، متوقعا عودة دوام الطلبة في المدارس خلال الفصل المقبل.

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