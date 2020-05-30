العضايلة : ندرس استقبال السياح من الخارج بشروط

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة : ان الاقتصاد الأردني كما هو الحال في العالم قد تضرر من جائحة كورونا.
وأضاف العضايلة في مقابلة على قناة سكاي نيوز عربية : منذ بدء الازمة سمحنا بعمل قطاعات الإنتاج المختلفة ، ولم نوقف الاستيراد والتصدير.
واردف : نامل ان يشكل الانفتاح ( في إشارة الى الإجراءات التي اعلن عنها اليوم) المزيد من الانفتاح الاقتصادي ، وزيادة الحركة التجارية والصناعية ، وان تنتعش بعض القطاعات التي تضررت خصوصا المهن الصغيرة.
واردف العضايلة : ما زال لدينا لدينا قطاع مهم وحيوي وهو القطاع السياحي الذي تضرر بشكل كبير جدا بسبب الازمة، وسمحنا اليوم بالسياحة الداخلية ، ونعول في المستقبل ان يكون هناك سياحة خارجية.
واردف العضايلة : قد نتعامل مع دول وضعها يشبه الوضع في الأردن ، بحيث نسمح لهم بزيارة الأردن للسياحة ، وان يشترط عليهم اجراء فحص كورونا قبل وصولهم الى الأردن ب72 ساعة، ولكن هذا الامر ما زال تحت الدراسة.
وأضاف : نامل ان تتعافى دول كثيرة كما حدث في الأردن ، وكذلك في الدول العربية ، بحيث تعود الزيارات كما كانت سابقا.