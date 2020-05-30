الرئيسية | محليات الحكومة : لدينا خوف .. البعض يعتقد ان الانفتاح يعني انتهاء الجائحة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة : الأردن ليس بمعزل عن العالم ، ولدينا خوف من يعتقد البعض ان الانفتاح يعني انتهاء جائحة كورونا ، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات.

وأضاف العضايلة في مقابلة على قناة سكاي نيوز عربية : نراقب كل القطاعات التي تم السماح لها بالفتح ، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة قد تصل للإغلاق لأي مؤسسة لا تتبع التعليمات.

وأضاف: الامر ليس بالهين، وصحيح اننا سمحنا بالانفتاح لكن ضمن قيود وإجراءات شديدة حتى لا يعود الوباء ان شاء الله.

واردف: نتمنى التزام المواطنين، فلقد التمسنا التزاما خلال فترة الحظر، وهو ما ساهم في وصول الأردن الى هذه المرحلة ، ونعول على وعي والتزام لدى المواطنين ، فالأردني كأي مواطن في العالم يراقب المشهد العالمي ، ويرى ما الذي حدث في دول استهانت في الوباء ، وكيف ان الجثث أصبحت في الشوارع ، والمرضى بلا مستشفيات.

واردف : ما زلنا نعول على وعي المواطن ، ونؤكد ان الالتزام بالتعليمات الصحية هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، وان شاء نصل الى مرحلة متقدمة ، والمنطقة الخضراء لفتح المزيد من القطاعات، بما فيها المدارس والجامعات ، وحتى المطارات.

وأشار العضايلة الى ان خطة الأردن جاءت بناء على النماذج العالمية، وعلى نموذج اردني خاص بنا.

وأشار الى ان المراحل كانت الخطورة ثم الاقل خطورة ثم الأقل خطورة ثم المرحلة الزرقاء ، وهي اقل من 10 إصابات على مدى أسبوع.

وأضاف : خلال الأسبوعين الماضيين كانت اغلب الحالات للقادمين من خارج الأردن ، وهذا ما استدعى فتح القطاعات.

وأشار العضايلة : اليوم فتحنا اغلب القطاعات باستثناء بعض القطاعات التي ما زالت تحت الدراسة والتقميم، ان شاء الله سنصل الى اللون الأخضر لفتح باقي القطاعات بما يشمل المدارس والجامعات والسينما.

وأشار الى فتح القطاعات اليوم شمل المساجد وغيرها ، ولكن ضمن قيود صارمة.

وبين العضايلة انه يتم الحجر على جميع القادمين من الخارج، ثم توقيع تعهد ان لا يختلطوا بالآخرين ، كما كانت الأجهزة الأمنية تغلق أي منطقة يتم تسجيل إصابات فيها.

واردف العضايلة : تعلمنا من التجربة الكثير ، واهمها ان التنسيق والتعاون والتناغم بين الأجهزة المختلفة هو سبب النجاح.

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