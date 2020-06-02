وزارة التنمية تكشف عن دليل اجراءات عمل دور الحضانات

وطنا اليوم-عمان:عممت وزارة التنمية الاجتماعية على مديرياتها لغاية التعميم على الحضانات في مناطقها القرار الحكومي المتضمن اعادة العمل بمجموعة من القطاعات والانشطة والتي من ضمنها اعادة عمل الحضانات اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقال امين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، الخميس، ان الوزارة عممت على دور الحضانات الواقعة ضمن اختصاصها دليل إجراءات العمل والتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، بهدف تجهيز الحضانات لاستقبال الأطفال في ضوء هذا الدليل.

وبين ان الوزارة ستتحقق من استيفاء دور الحضانات الشروط الواردة في دليل الاجراءات ومنح الحضانة اشعار مبين فيه ان الحضانة مستوفية للشروط المطلوبة لاستقبال الأطفال.

وأكد ان الوزارة ستكثف الزيارات الميدانية على دور الحضانات لغايات المتابعة والتحقق من تطبيق ما ورد بدليل الاجراءات المذكور واتخاذ الاجراءات والعقوبات في حال تبين مخالفة ما ورد بالدليل.

وأوضح ان دور الحضانات لن تبدأ عملها الا بعد خضوع كافة العاملين فيها لفحص فيروس كورونا، وبعد ظهور النتائج السلبية لكافة الموظفين، على أن لا تكون المربية حامل أو مرضع أو تعاني من الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة.

وأضاف انه في حال ظهور أيه إصابة في الحضانة سيتم إغلاقها لمدة 17 يوم، ويتم فحص المصاب مرة اخرى قبل قبول عودته للعمل أو التحاقه بالحضانة إن كان طفلا، وتم فحص الأطفال أسبوعيا مؤقتا من قبل طبيب الحضانة المختص المعتمد، ويعد تقرير صحي بحالة الاطفال، وضرورة توفير غرفة مستقلة مخصصة لعزل الحالات المشتبه فيها ليتم استلامهم من قبل الأهل، والتأكيد على وجود رقمين على الأقل للتواصل مع الأهل في حال حصول أي طوارئ.

وشدد على منع استقبال الاطفال من مخالطي مرضى فيروس كورونا، كما يمنع استقبال الاطفال ممن لديهم أعراض ارتفاع درجة حرارة الجسم، وسعال جاف، وقيء وسيلان في الأنف، وضيق في التنفس.

وأشار انه يتم استقبال الاطفال للأمهات العاملات فقط مؤقتا، ويتم اثبات ذلك من صاحب العمل، وفي بداية العمل يتم استقبال 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للحضانة فقط، وتوفير اجهزة استشعار حراري للقيام بقياس حرارة الأطفال بشكل دوري داخل الحضانة وخاصه عند استقبال الأطفال، وتم توفير مواد تعقيم اليدين على باب الحضانة، ليتم استخدامها من قبل الأهل لتعقيم ايديهم وأيدي اطفالهم قبل فتح باب الحضانة، ويتم استلام الاطفال من باب الحضانة وبشكل سريع منعا للاكتظاظ وحفاظا على شروط التباعد الاجتماعي، ويمنع استقبال الأهل والزائرين داخل الحضانة، بالإضافة لشروط أخرى في دليل إجراءات العمل والتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.