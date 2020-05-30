تسجيل 8 إصابات اليوم والعدد يرتفع الى 765 اصابة

وطنا اليوم - اعلنت الحكومة تسجيل (8) اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن ليوم الخميس.

وتاليا نصّ الإيجاز:

موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)

الخميس 4 حزيران 2020، آخر تحديث: 18:20

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت في المملكة اليوم (8) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ماوصل موقع وطنا اليوم جاءت على النحو الآتي:

- (4) حالات لمخالطين من محافظة الزرقاء.

- حالة واحدة لأردني قادم من خارج المملكة. (بريطانيا)

- (3) حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (765) حالة.

- سُجِّلت أيضاً (5) حالات شفاء لهذا اليوم: (3) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

- تمّ إجراء (6027) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (210401) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• أعلنت الحكومة اليوم خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي تسمح بحريّة أكبر للحركة اعتباراً من السبت الموافق للسادس من حزيران 2020م، مع وجود بعض الاستثناءات، وذلك بعد الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة" المشار له باللون الأزرق ضمن المصفوفة.

• للاطلاع على تفاصيل خطّة فتح القطاعات، وإرسال الاستفسارات أو الملاحظات يرجى زيارة الرابط الآتي: https://corona.moh.gov.jo/ar/Together-to-Reopen

• سيكون يوم غدٍ الجمعة حظر تجوّل شامل، مع التأكيد على السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام ما بين السّاعة 11:00 – 14:00 ظهراً.

• يبقى دوام موظّفي القطاع العام كما أُعلِن عنه سابقاً بالتدرّج، وفقاً للدليل الإرشادي والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة، ووفقاً لما يحدّده المرجع المختصّ.